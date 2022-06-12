Стала известна зарплата Кравцова по новому контракту с «Рейнджерс»

Нападающий Виталий Кравцов подписал новый контракт с «Рейнджерс» на один год. Зарплата хоккеиста составит 875 тысяч долларов, пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

Напомним, осенью 2021 года «Рейнджерс» разрешили россиянину вести переговоры с другими клубами из-за отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. В итоге, Кравцов вернулся в КХЛ и доигрывал сезон в «Тракторе».

В прошедшем сезоне 22-летний форвард провел 19 матчей, набрав 13 (6+7) очков при полезности «+4». В плей-офф Кравцов принял участие в 15 встречах, заработав 10 (7+3) баллов при общей полезности «-3».

«Рейнджерс» выбрали Кравцова на драфте НХЛ в первом раунде под общим девятым номером в 2018 году.