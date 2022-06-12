Василевский вышел на второе место по победам в плей-офф НХЛ среди европейских вратарей

«Тампа» обыграла «Рейнджерс» (2:1) в шестом матче финала Восточной конференции плей-офф НХЛ и вышла в финал Кубка Стэнли, выиграв серию со счетом 4-2.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский одержал 61-ю победу в карьере в плей-офф НХЛ. Голкипер сравнялся по этому показателю с Хенриком Лундквистом и теперь делит с ним вторую строчку по победам в Кубке Стэнли среди европейских вратарей.

Рекорд по победам в плей-офф НХЛ среди европейцев принадлежит Доминику Гашеку (65). Василевский повторит рекорд чеха в случае, если «Тампа» завоюет титул, а россиянин примет участие во всех победных матчах.

В финале Кубка Стэнли-2022 «Тампа» сыграет против «Колорадо». Первый матч состоится 16 июня, начало — в 3.00 (мск).