«Виннипег» прервал неудачную серию, обыграв «Калгари»

«Виннипег» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). «Джетс» прервали свою неудачную серию из семи поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Виннипег» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Лаури — 9 (Копп), 1:09 — 0:1. Лаури — 10 (мен., Демело, Копп), 25:33 — 0:2. Уилер — 12 (Пионк, Лаури), 38:46 — 0:3. Уилер — 13 (бол., Шайфли, Штястны), 43:02 — 0:4.

Нереализованный буллит: Копп (В), 59:11 (Вратарь).

Вратари: Маркстрем — Хеллибак.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 32 (6+9+17) — 19 (7+5+7).

Наши: Нестеров (17.10/1/-2) — -.

6 мая. Калгари. Scotiabank Saddledome.