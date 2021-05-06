«Виннипег» прервал неудачную серию, обыграв «Калгари»
07:17
«Виннипег» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). «Джетс» прервали свою неудачную серию из семи поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Виннипег» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Лаури — 9 (Копп), 1:09 — 0:1. Лаури — 10 (мен., Демело, Копп), 25:33 — 0:2. Уилер — 12 (Пионк, Лаури), 38:46 — 0:3. Уилер — 13 (бол., Шайфли, Штястны), 43:02 — 0:4.
Нереализованный буллит: Копп (В), 59:11 (Вратарь).
Вратари: Маркстрем — Хеллибак.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 32 (6+9+17) — 19 (7+5+7).
Наши: Нестеров (17.10/1/-2) — -.
6 мая. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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