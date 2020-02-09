«Калгари» победил «Ванкувер» и прервал серию поражений

«Калгари» крупно обыграл «Ванкувер» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Огоньки» прервали серию поражений из трех матчей кряду, в то время как «Касатки» потерпели уже четвертую неудачу подряд.

«Ванкувер» идет на четвертом месте Западной конференции, «Калгари» — седьмой. Их разделяет всего три очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Калгари» — 2:6 (2:2, 0:1, 0:3)

Голы: Пирсон — 16 (Хьюз, Хорват), 0:34 — 1:0. Райан — 10 (Лучич, Дюбе), 4:20 — 1:1. Ткачак — 18 (Годро, Баклунд), 12:08 — 1:2. Годетт — 9, 18:13 — 2:2. Дюбе — 5 (Райан), 22:51 — 2:3. Лучич — 5 (бол., Баклунд, Дюбе), 46:48 — 2:4. Монахэн — 17 (Годро, Линдхольм), 56:01 — 2:5. Ридер — 3 (п.в., Хэнифин), 57:49 — 2:6.

Вратари: Маркстрем (57:10 — 57:49) — Риттих.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 27 (12+7+8) — 32 (9+12+11).

9 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.