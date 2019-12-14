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Источник: «Флорида» претендует на Холла

20:00
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«Флорида» претендует на нападающего «Нью-Джерси» Тэйлора Холла, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрун. «Пантерз» уже сделали запрос относительно возможного обмена 28-летнего канадца. На Холла также претендуют еще несколько клубов.

«Девилз» готовы обменять обладателя «Харт Трофи»-2018. Он уже пропустил последний матч команды по решению тренерского штаба.

В нынешнем сезоне Холл набрал 25 (6+19) очков в 30 матчах при полезности «минус 9».

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