Илья Ковальчук – о знакомстве с Кучеровым: "Познакомимся в Новогорске!"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" прокомментировал поражение "Тампы" в серии с "Коламбусом" в первом раунде Кубка Стэнли. Форвард также рассказал, кого считает фаворитом плей-офф НХЛ.

– Как вам то, что произошло с "Тампой"? Вы в шоке?

– Не то чтобы в шоке, но никто этого не ожидал, конечно. Она очень здорово сыграла в регулярке. У меня сын Тема в хоккей играет, так он за "Тампу" и "Питтсбург" болел до последнего! Верил, что они перевернут серии, но чуда не случилось. Вообще, "Коламбус" проявил себя здорово. То, что в первом матче он с 0:3 отыгрался, наверное, стало главным моментом в серии. Потом "Блю Джекетс" уже шанса не оставляли, играли намного лучше. У "Тампы" вроде бы было много травмированных. Ребята, которые находятся внутри команды, лучше знают все причины случившегося.

– Вы с Кучеровым успели познакомиться? В феврале рассказывали, что еще лично не знакомы. Но потом у вас была игра.

– Нет, общаться пока не доводилось. Познакомимся в Новогорске!

– Кто для вас фаворит нынешнего Кубка Стэнли? Или после того, что произошло с "Тампой", вас вообще ничто не способно удивить?

– С самого начала думал, что у "Вашингтона" будут хорошие шансы повторить прошлогодний успех. Потому что ребята (если не считать третий матч серии с "Каролиной", – Прим. И.Р.) играют очень уверенно, команда у них, видно,сплоченная. Это важно.

А на "Западе" мне очень нравятся "Калгари" и "Виннипег". Мы в регулярке с ними играли – было непросто. И у тех, и у других глаза горят. "Виннипег" уже вытащил серию с 0:2, сейчас у него с "Сент-Луисом" ничья. Если "Джетс" выиграют эту серию, то будут очень опасны. Ну и "Вегас" здорово играет, вчера как раз чуть-чуть посмотрел его третий матч с "Сан-Хосе".

– Как думаете, дадут Никите Гусеву, только что подписавшему контракт с"Голден Найтс", дебютировать уже в этом плей-офф?

– Ну, номер ему дали правильный (17-й, – Прим. И.Р.). Так что, надеюсь, дадут! (улыбается)

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