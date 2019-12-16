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«И что дальше?» Загадочное сообщение Ковальчука в Instagram

16:10
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук опубликовал новый пост в Instagram. В нем он написал только одну фразу: «И что дальше?»

Нападающий «Кингз» должен расторгнуть контракт с клубом. 15 декабря «Короли» выплатили ему последнюю часть бонуса за сезон-2019/20 — 2,65 миллиона долларов.

По данным «СЭ», Ковальчук планирует продолжить карьеру в НХЛ, остаться в Северной Америке — приоритет для него. В случае возвращения в КХЛ фаворитом в борьбе за российского форварда остается «Авангард».

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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