Худобин попал в список отстраненных из-за COVID-19 игроков
19:57
Голкипер «Далласа» Антон Худобин включен в коронавирусный протокол НХЛ, пишет в Twitter журналист Майк Хейка.
Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс выразил надежду, что у Худобина ложноположительный тест.
В текущем сезоне Худобин провел 20 игр в старте, пропустив 47 голов при 90,8 проценте отраженных бросков.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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