Худобин попал в список отстраненных из-за COVID-19 игроков

Голкипер «Далласа» Антон Худобин включен в коронавирусный протокол НХЛ, пишет в Twitter журналист Майк Хейка.

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс выразил надежду, что у Худобина ложноположительный тест.

В текущем сезоне Худобин провел 20 игр в старте, пропустив 47 голов при 90,8 проценте отраженных бросков.