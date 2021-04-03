Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Худобин попал в список отстраненных из-за COVID-19 игроков

19:57
Антон Худобин. Фото nhl.com
Антон Худобин. Фото nhl.com
Теги:

Голкипер «Далласа» Антон Худобин включен в коронавирусный протокол НХЛ, пишет в Twitter журналист Майк Хейка.

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс выразил надежду, что у Худобина ложноположительный тест.

В текущем сезоне Худобин провел 20 игр в старте, пропустив 47 голов при 90,8 проценте отраженных бросков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




Загрузка...