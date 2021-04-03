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Евгения Свечникова не забрали с драфта отказов

19:22
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Форвард «Детройта» Евгений Свечников был выставлен на драфт отказов. Однако ни один клуб не забрал права на россиянина, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

В нынешнем сезоне Свечников принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. Он установил личный рекорд результативности.

Свечников был задрафтован «Детройтом» в 2015 году в первом раунде под общим 19-м номером.

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