Евгения Свечникова не забрали с драфта отказов

Форвард «Детройта» Евгений Свечников был выставлен на драфт отказов. Однако ни один клуб не забрал права на россиянина, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

В нынешнем сезоне Свечников принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. Он установил личный рекорд результативности.

Свечников был задрафтован «Детройтом» в 2015 году в первом раунде под общим 19-м номером.