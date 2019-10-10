Защитник Юлиус Хонка заключил контракт с «Ювяскюля» до конца сезона. При этом в договоре прописана возможность расторжения соглашения, если 23-летний хоккеист получил предложение из НХЛ, сообщает официальный сайт финского клуба.

Права на Хонку принадлежат в Северной Америке «Далласу». Однако игрок, который находится в статусе ограниченно свободного агента, отказался подписывать новый контракт со «Старз» и потребовал обмена.

В прошлом сезоне Хонка провел 29 матчей и отметился 4 голевыми передачами.

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