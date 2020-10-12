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Холл стал игроком «Баффало»

02:31
Тэйлор Холл. Фото The Charging Buffalo.
Тэйлор Холл. Фото The Charging Buffalo.
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Форвард Тэйлор Холл перешел в «Баффало», сообщает в своем Twitter журналист TSN Даррен Дрэгер.

Хоккеист подписал контракт на один год. Его зарплата составит 8 миллионов долларов.

28-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за «Аризону». В 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 27 (10+17) очков.

В плей-офф у него 9 матчей и 6 (2+4) очков. Ранее он также играл за «Нью-Джерси» и «Эдмонтон».

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