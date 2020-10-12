Холл стал игроком «Баффало»

Форвард Тэйлор Холл перешел в «Баффало», сообщает в своем Twitter журналист TSN Даррен Дрэгер.

Хоккеист подписал контракт на один год. Его зарплата составит 8 миллионов долларов.

1 year $ 8 million. Hall signs with @BuffaloSabres https://t.co/tnU6ec6M3U — Darren Dreger (@DarrenDreger) October 11, 2020

28-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за «Аризону». В 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 27 (10+17) очков.

В плей-офф у него 9 матчей и 6 (2+4) очков. Ранее он также играл за «Нью-Джерси» и «Эдмонтон».