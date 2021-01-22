Хоккеистам НХЛ запретили играть в карты в самолете

Национальная хоккейная лига разработала строгий санитарный протокол для игроков лиги. В частности, хоккеистам запрещено играть в карты во время перелетов, что для многих было любимым занятием, сообщает Montreal Gazette.

«Я действительно скучаю по картам и злобному лицу Татара после поражений», — отметил нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер.

В нынешнем сезоне НХЛ ввела множество новых правил, связанных с пандемией коронавируса. Одно из них заключается в том, что нельзя приглашать к себе в гостиничный номер кого-то в гости, это касается и партнеров по команде.