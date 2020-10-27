Хо-Сэнг договорился о новом контракте с «Айлендерс». На игрока претендовал «Куньлунь»

Нападающий Джошуа Хо-Сэнг останется в «Айлендерс». Он договорился о новом двустороннем контракте на год, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

За год Хо-Сэнг заработает 700 тысяч долларов (если будет выступать в НХЛ). В АХЛ его зарплата составит 250 тысяч.

Ранее появлялась информация, что 24-летний канадец договорился о контракте на год с клубом КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

В минувшем сезоне Хо-Сэнг провел 22 матча в АХЛ, набрав в них 13 (4+9) очков за результативность.