Хилл совершил невероятный сейв в первом матче финала Кубка Стэнли против «Флориды»

«Вегас» в первом матче финала Кубка Стэнли принимает «Флориду».

В одной из атак форвард «Пантерз» Ник Казинс был близок к тому, чтобы забить гол, однако голкипер «Голден Найтс» Адин Хилл смог среагировать на перевод шайбы на пятак и отразил ее клюшкой.