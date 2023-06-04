«Вегас» обыграл «Флориду» в стартовом матче финала Кубка Стэнли, Бобровский пропустил четыре шайбы

«Вегас» в первом матче финала Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 5:2.

В составе «Голден Найтс» отличились Джонатан Маршессо, Ши Теодор, Зак Уайлдклауд, Марк Стоун и Райлли Смит, у Ивана Барбашева результативная передача. У «Пантерз» шайбы забросили Эрик Стаал и Энтони Дюклер, вратарь Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 33.

Счет в серии 1-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 6 июня и начнется в 3.00 мск.

НХЛ. Финал плей-офф. Первый матч

«Вегас» — «Флорида» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Э. Стаал — 2 (мен., Лунделл), 9:40 — 0:1. Маршессо — 10 (бол., Стивенсон, Теодор), 17:18 — 1:1. Теодор — 1 (Макнэбб, Хауден), 30:54 — 2:1. Дюклер — 4, 39:49 — 2:2. Уайтклауд — 2 (Барбашев, Айкел), 46:59 — 3:2. Стоун — 7, 53:41 — 4:2. Смит — 3 (бол., п.в., Айкел), 58:15 — 5:2.

Вратари: Хилл — Бобровский (58:01 — 58:15).

Штраф: 18 — 46.

Броски: 34 (7+14+13) — 34 (9+14+11).

Наши: Барбашев (19.20/2/0) — -.

4 июня. Парадайс. T-Mobile Arena. 18432 зрителя.

Счет в серии: 1-0.