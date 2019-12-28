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Гусев прервал безголевую серию из 17 матчей. Видео

04:16
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«Нью-Джерси» принимает «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:3, середина второго периода). На 22-й минуте в большинстве отличился форвард «дьяволов» Никита Гусев. Он прервал безголевую серию из 17 встреч. В текущем сезоне на его счету 21 (6+15) очков в 34 играх.

В последних 5 матчах Гусев набрал 7 (1+6) очков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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