Гусев прервал безголевую серию из 17 матчей. Видео

«Нью-Джерси» принимает «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:3, середина второго периода). На 22-й минуте в большинстве отличился форвард «дьяволов» Никита Гусев. Он прервал безголевую серию из 17 встреч. В текущем сезоне на его счету 21 (6+15) очков в 34 играх.

В последних 5 матчах Гусев набрал 7 (1+6) очков.