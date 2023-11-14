Гущин провел тренировку с «Сан-Хосе»

Форвард системы «Сан-Хосе» Даниил Гущин провел тренировку с основной командой, сообщает пресс-служба клуба.

Сейчас «Шаркс» готовятся к матчу регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды», который пройдет 15 ноября.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 11 матчей в АХЛ, в которых набрал 13 (4+9) очков. На его счету два матча в НХЛ, которые он провел в прошлом сезоне, и 2 (1+1) очка.