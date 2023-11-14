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Сегодня, 06:51

Гущин провел тренировку с «Сан-Хосе»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард системы «Сан-Хосе» Даниил Гущин провел тренировку с основной командой, сообщает пресс-служба клуба.

Сейчас «Шаркс» готовятся к матчу регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды», который пройдет 15 ноября.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 11 матчей в АХЛ, в которых набрал 13 (4+9) очков. На его счету два матча в НХЛ, которые он провел в прошлом сезоне, и 2 (1+1) очка.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
Даниил Гущин
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«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
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1 Рейнджерс 14 11 3 23
2 Каролина 15 9 6 18
3 Вашингтон 13 7 6 16
4 Нью-Джерси 13 7 6 15
5 Филадельфия 15 7 8 15
6 Питтсбург 13 7 6 14
7 Айлендерс 13 5 8 13
8 Коламбус 15 4 11 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 14 11 3 24
2 Флорида 14 9 5 19
3 Детройт 15 8 7 18
4 Торонто 15 8 7 18
5 Тампа-Бэй 15 6 9 16
6 Монреаль 15 7 8 16
7 Баффало 15 7 8 15
8 Оттава 13 6 7 12
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 14 10 4 21
2 Колорадо 13 8 5 16
3 Виннипег 14 7 7 16
4 Сент-Луис 13 7 6 15
5 Аризона 14 7 7 15
6 Миннесота 15 5 10 12
7 Чикаго 13 5 8 10
8 Нэшвилл 14 5 9 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 15 12 3 25
2 Ванкувер 15 11 4 23
3 Лос-Анджелес 14 8 6 19
4 Анахайм 14 8 6 16
5 Сиэтл 15 5 10 13
6 Калгари 14 4 10 10
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