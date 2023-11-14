Макдэвид в матче с «Айлендерс» прервал серию из восьми игр без забитых голов

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Таким образом, 26-летний канадец прервал серию без голов, которая длилась 8 матчей. До этого форвард забивал 18 октября во встрече с «Нэшвиллом» (6:1).

На данный момент на счету Макдэвида 12 (3+9) очков в 12 матчах сезона.