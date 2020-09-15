Гурьянов прокомментировал свой победный гол в серии с «Вегасом»

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов поделился впечатлениями от победы над «Вегасом» (3:2 ОТ) в пятом матче финала Западной конференции. Гурьянов стал автором победной шайбы, благодаря которой «Старз» вышли в финал Кубка Стэнли.

— Какие у вас чувства теперь, когда вы забили такой гол?

— Чувства хорошие. Мы ведь победили и вышли в финал Кубка Стэнли. Да, хорошее чувство, — приводит пресс-служба НХЛ слова Гурьянова.

— Как изменилась ваша уверенность с начала сезона, который вы начали в АХЛ? Вы как новичок проделали большой путь, чтобы сейчас забить этот гол и выйти в финал Кубка Стэнли.

— Да, но я сейчас думаю не о себе. И когда ты сидишь в раздевалке перед матчем, то размышляешь не о том, сколько у тебя голов или передач в статистике. А о том, как ты сыграешь и принесешь пользу команде. Каждый матч для меня — это новый опыт. Я стараюсь показывать свой лучший хоккей.

— Можно ли сказать, что этот гол принес вам облегчение?

— Я бы не сказал, что у меня в этой серии была какая-то недосказанность. Просто у нас хорошая команда, и где-то чуть-чуть не везло. Где-то, может, я думал слишком много. На самом деле, даже не знаю, что тут сказать. Но очень рад, что мы сегодня победили. Рад, что забил. И рад, что будем играть в финале Кубка Стэнли.

В финале Кубка Стэнли «Даллас» встретится с победителем серии «Айлендерс» — «Тампа» (счет в серии — 1-3).