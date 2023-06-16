Губерниев рассказал, в чем уникальность Овечкина

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, он был выбран клубом под 1-м номером драфта НХЛ-2004. Вместе с командой Овечкин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.

37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 822 гола. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы.