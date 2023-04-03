Гретцки раскритиковал форварда «Вашингтона» Кузнецова за манеру исполнения буллита
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки высказался о буллите, исполненном форвардом «Вашингтона» Евгением Кузнецовым в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:2 Б).
«Я ненавижу это. Мое мнение, что должно быть правило, как в бейсболе — есть семь или восемь секунд на выполнение броска. Даже вращение клюшки мы бы ненавидели на скамейке.
Я знаю, что мы живем в другую эпоху, но, по моему мнению, в игре должно быть достоинство. Если ты не успеваешь доехать до ворот за восемь секунд, ты не заслуживаешь права выполнить буллит", — сказал Гретцки в эфире TNT.
30 марта в матче с «Айлендерс» Кузнецов реализовал буллит после нетипичного медленного исполнения и паузы перед ударом. В текущем сезоне россиянин принял участие в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 54 (12+42) очка по системе «гол+пас»
|3.04
|01:00
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Коламбус – Оттава
|4 : 3 ОТ
|3.04
|01:00
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Питтсбург – Филадельфия
|4 : 2
|3.04
|01:00
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Каролина – Айлендерс
|2 : 1
|3.04
|02:00
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Торонто – Детройт
|2 : 5
|3.04
|02:00
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Виннипег – Нью-Джерси
|6 : 1
|3.04
|03:00
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Калгари – Анахайм
|5 : 4
|3.04
|03:00
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Ванкувер – Лос-Анджелес
|1 : 4