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Сегодня, 12:05

Гретцки раскритиковал форварда «Вашингтона» Кузнецова за манеру исполнения буллита

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Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки высказался о буллите, исполненном форвардом «Вашингтона» Евгением Кузнецовым в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:2 Б).

«Я ненавижу это. Мое мнение, что должно быть правило, как в бейсболе — есть семь или восемь секунд на выполнение броска. Даже вращение клюшки мы бы ненавидели на скамейке.

Я знаю, что мы живем в другую эпоху, но, по моему мнению, в игре должно быть достоинство. Если ты не успеваешь доехать до ворот за восемь секунд, ты не заслуживаешь права выполнить буллит", — сказал Гретцки в эфире TNT.

30 марта в матче с «Айлендерс» Кузнецов реализовал буллит после нетипичного медленного исполнения и паузы перед ударом. В текущем сезоне россиянин принял участие в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 54 (12+42) очка по системе «гол+пас»

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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