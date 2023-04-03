Овечкин устроил потасовку в матче с «Рейнджерс» и был удален до конца игры

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был удален до конца матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:5) за то, что ударил клюшкой канадского форварда Барклая Гудроу.

Инцидент случился на 57-й минуте встречи. Россиянин несколько раз ударил клюшкой игрока соперника, из-за чего произошла потасовка. В этот момент Овечкин начал аплодировать судьям. За данный жест арбитры выписали форварду десятиминутный штраф. По итогам эпизода капитан «Кэпиталз» был наказан штрафом 2+10 минут до конца матча.

«Рейнджерс» поднялись на четвертое место в таблице Восточной конференции, на счету команды 101 очко в 77 матчах. «Вашингтон» идет на 12-й строчке с 77 очками в 77 играх.