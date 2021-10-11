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«Детройт» не стал подписывать контракт с Бобби Райаном после просмотра

«Детройт» не стал подписывать контракт с нападающим Бобби Райаном после просмотра
11 октября, 19:18
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Нападающий Бобби Райан покидает расположение «Детройта», информирует пресс-служба клуба.

Главный тренер команды Джефф Блэшилл объявил, что полноценный контракт с хоккеистом подписан не будет. 34-летний мериканец находился в «Ред Уингз» на просмотре.

В прошлом сезоне Райан провел 33 матча как раз в составе «Красных крыльев». В них он набрал 14 (7+7) очков.

В 2020 году «Оттава» выкупила контракт нападающего, который стал обладателем «Мастертон Трофи». Часть чемпионата Райан пропустил из-за того, что проходил курс лечения от алкоголизма.

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Иван Шитик все материалы автора
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