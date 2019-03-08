Голы Тарасенко и Барбашева помогли "Сент-Луису" победить "Лос-Анджелес"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Сент-Луис" на выезде обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:0. Российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко отличился голевой передачей и заброшенной шайбой. Еще один гол на счету Ивана Барбашева.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Сент-Луис" – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Тарасенко – 28 (Шенн), 20:25 – 0:1. Бозак – 11 (Эдмундсон, Томас), 38:42 – 0:2. О`Райлли – 26 (Шенн, Тарасенко), 39:58 – 0:3. Барбашев – 9 (Блэй, Макичерн), 48:13 – 0:4.

Вратари: Куик – Аллен.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 28 (9+7+12) – 32 (12+13+7).

Наши: Ковальчук (13.46/1/-1) – Барбашев (10.14/2/+1), Тарасенко (16.50/5/+2).

8 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.