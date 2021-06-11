Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Голкиперу «Бостона» Раску предстоит операция на бедре

19:00
Теги:

Голкипер «Бостона» Туукка Раск сообщил, что перенесет операцию на бедре из-за которой пропустит полгода.

«Ментально я готов к возвращению. Надеюсь, что в физическом плане все будет нормально. Рассчитываю вернуться в январе или феврале», — цитирует Раска Boston Herald.

В нынешнем сезоне 34-летний голкипер провел 24 матча, в которых пропустил 53 шайбы. В среднем за матч Раск отражал 91,3% бросков. Коэффициент надежности составил 2,28.

«Бостон» уступил «Айлендерс» (2-4) в серии второго раунда Кубка Стэнли.

Дополнительная информация:

https://www.bostonherald.com/2021/06/09/bruins-notebook-tuukka-rask-gets-the-call-for-game-6/

Читайте также

Украинский теннисист Стаховский — о форме сборной на Евро: «Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит и гроша»
Турция — Италия: прогноз Канчельскиса на матч-открытие Евро-2020
Что будет, если есть клубнику каждый день? Советы эксперта
Сможет ли Турция впервые в истории обыграть Италию?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей