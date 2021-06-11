Голкиперу «Бостона» Раску предстоит операция на бедре
19:00
Голкипер «Бостона» Туукка Раск сообщил, что перенесет операцию на бедре из-за которой пропустит полгода.
«Ментально я готов к возвращению. Надеюсь, что в физическом плане все будет нормально. Рассчитываю вернуться в январе или феврале», — цитирует Раска Boston Herald.
В нынешнем сезоне 34-летний голкипер провел 24 матча, в которых пропустил 53 шайбы. В среднем за матч Раск отражал 91,3% бросков. Коэффициент надежности составил 2,28.
«Бостон» уступил «Айлендерс» (2-4) в серии второго раунда Кубка Стэнли.
Дополнительная информация:
https://www.bostonherald.com/2021/06/09/bruins-notebook-tuukka-rask-gets-the-call-for-game-6/
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