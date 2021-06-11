Голкиперу «Бостона» Раску предстоит операция на бедре

Голкипер «Бостона» Туукка Раск сообщил, что перенесет операцию на бедре из-за которой пропустит полгода.

«Ментально я готов к возвращению. Надеюсь, что в физическом плане все будет нормально. Рассчитываю вернуться в январе или феврале», — цитирует Раска Boston Herald.

В нынешнем сезоне 34-летний голкипер провел 24 матча, в которых пропустил 53 шайбы. В среднем за матч Раск отражал 91,3% бросков. Коэффициент надежности составил 2,28.

«Бостон» уступил «Айлендерс» (2-4) в серии второго раунда Кубка Стэнли.