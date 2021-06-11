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Немецкий нападающий Петерка подписал контракт новичка с «Баффало»

19:35
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Немецкий нападающий Йон Петерка подписал контракт новичка с «Баффало». Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт клуба.

19-летний форвард был выбран «Баффало» на драфте-2020 под общим 34-м номером во втором раунде.

На ЧМ-2021 Петерка провел 6 матчей и забросил одну шайбу при показателе полезности «-2».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/sabres/news/sabres-sign-john-jason-j-j-peterka-to-entry-level-contract/c-325302082

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