Немецкий нападающий Петерка подписал контракт новичка с «Баффало»

Немецкий нападающий Йон Петерка подписал контракт новичка с «Баффало». Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт клуба.

19-летний форвард был выбран «Баффало» на драфте-2020 под общим 34-м номером во втором раунде.

На ЧМ-2021 Петерка провел 6 матчей и забросил одну шайбу при показателе полезности «-2».