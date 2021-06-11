Немецкий нападающий Петерка подписал контракт новичка с «Баффало»
19:35
Немецкий нападающий Йон Петерка подписал контракт новичка с «Баффало». Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт клуба.
19-летний форвард был выбран «Баффало» на драфте-2020 под общим 34-м номером во втором раунде.
На ЧМ-2021 Петерка провел 6 матчей и забросил одну шайбу при показателе полезности «-2».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/sabres/news/sabres-sign-john-jason-j-j-peterka-to-entry-level-contract/c-325302082
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю