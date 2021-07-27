Голкипер «Сан-Хосе» Джонс выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта

Голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс выставлен на безусловный драфт отказов. Это сделано с целью расторгнуть контракт с канадским вратарем, сообщает в Twitter обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн.

Контракт 31-летнего канадца с кэпхитом в 5,75 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне Джонс провел 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,28 шайбы и отражая 89,6% бросков. Лишь один матч ему удалось сыграть на ноль.