Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Голкипер «Сан-Хосе» Джонс выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта

18:55
Теги:

Голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс выставлен на безусловный драфт отказов. Это сделано с целью расторгнуть контракт с канадским вратарем, сообщает в Twitter обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн.

Контракт 31-летнего канадца с кэпхитом в 5,75 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне Джонс провел 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,28 шайбы и отражая 89,6% бросков. Лишь один матч ему удалось сыграть на ноль.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/PierreVLeBrun/status/1420045792878997504

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Американцы требуют запретить соцсети из-за Байлз. Они уверены — болельщики довели Симону до депрессии
Олимпиада-2020, медальный зачет на 27 июля: Россия приблизилась к третьему месту, Япония сохранила лидерство
Олимпиада-2020, медальный зачет на 26 июля: Япония вышла на первое место, Россия — четвертая
«Отсутствие Байлз? Мы не обратили на него внимания». Наши чемпионки обиделись на вопрос про американку
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд