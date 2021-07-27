Голкипер «Сан-Хосе» Джонс выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта
18:55
Голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс выставлен на безусловный драфт отказов. Это сделано с целью расторгнуть контракт с канадским вратарем, сообщает в Twitter обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн.
Контракт 31-летнего канадца с кэпхитом в 5,75 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24.
В минувшем сезоне Джонс провел 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,28 шайбы и отражая 89,6% бросков. Лишь один матч ему удалось сыграть на ноль.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/PierreVLeBrun/status/1420045792878997504
Читайте также
Американцы требуют запретить соцсети из-за Байлз. Они уверены — болельщики довели Симону до депрессии
Олимпиада-2020, медальный зачет на 27 июля: Россия приблизилась к третьему месту, Япония сохранила лидерство
«Отсутствие Байлз? Мы не обратили на него внимания». Наши чемпионки обиделись на вопрос про американку
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю