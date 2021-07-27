«Эдмонтон» выставил Джеймса Нила на безусловный драфт отказов
19:15
Нападающий «Эдмонтона» Джеймс Нил выставлен на безусловный драфт отказов, сообщает пресс-служба канадского клуба в Twitter. Это сделано с целью расторгнуть контракт с форвардом.
Соглашение 33-летнего канадца с зарплатой в 5,75 миллиона долларов действует до конца следующего сезона.
Всего в регулярном чемпионате Нил провел 29 матчей, в которых набрал 10 (5+5) очков. В плей-офф на его счету 2 матча и ни одного очка при показателе полезности «-1».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/EdmontonOilers/status/1420052376887590916
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