Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Эдмонтон» выставил Джеймса Нила на безусловный драфт отказов

19:15
Теги:

Нападающий «Эдмонтона» Джеймс Нил выставлен на безусловный драфт отказов, сообщает пресс-служба канадского клуба в Twitter. Это сделано с целью расторгнуть контракт с форвардом.

Соглашение 33-летнего канадца с зарплатой в 5,75 миллиона долларов действует до конца следующего сезона.

Всего в регулярном чемпионате Нил провел 29 матчей, в которых набрал 10 (5+5) очков. В плей-офф на его счету 2 матча и ни одного очка при показателе полезности «-1».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/EdmontonOilers/status/1420052376887590916

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Бесславный конец? Симона Байлз приезжала в Токио главной звездой, но еле унесла ноги от россиянок из-за «травмы»
Олимпиада-2020, медальный зачет на 26 июля: Япония вышла на первое место, Россия — четвертая
Тарасова эмоционально отреагировала на победу российских гимнасток на Олимпиаде
«На долгосрочное совмещение не согласились бы ни я, ни РФС». Карпин — о назначении в сборную, Дзюбе и лимите на легионеров
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд