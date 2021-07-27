«Ванкувер» выкупит контракт вратаря Брэйдена Холтби
18:50
«Ванкувер» принял решение выкупить контракт вратаря Брэйдена Холтби, сообщает журналист Рик Даливал в Twitter.
Контракт 31-летнего канадца с кэпхитом в 4,3 миллиона долларов действует до конца сезона-2021/22.
Как сообщает обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн, заменить Холтби в «Ванкувере» может 36-летний экс-голкипер «Бостона» Ярослав Галак.
В минувшем сезоне Холтби провел 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,67 шайбы и отражая 88,9% бросков.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/DhaliwalSports/status/1420040499994382336
Читайте также
Олимпиада-2020, медальный зачет на 27 июля: Россия приблизилась к третьему месту, Япония сохранила лидерство
2
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю