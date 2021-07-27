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«Ванкувер» выкупит контракт вратаря Брэйдена Холтби

18:50
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«Ванкувер» принял решение выкупить контракт вратаря Брэйдена Холтби, сообщает журналист Рик Даливал в Twitter.

Контракт 31-летнего канадца с кэпхитом в 4,3 миллиона долларов действует до конца сезона-2021/22.

Как сообщает обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн, заменить Холтби в «Ванкувере» может 36-летний экс-голкипер «Бостона» Ярослав Галак.

В минувшем сезоне Холтби провел 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,67 шайбы и отражая 88,9% бросков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/DhaliwalSports/status/1420040499994382336

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