«Ванкувер» выкупит контракт вратаря Брэйдена Холтби

«Ванкувер» принял решение выкупить контракт вратаря Брэйдена Холтби, сообщает журналист Рик Даливал в Twitter.

Контракт 31-летнего канадца с кэпхитом в 4,3 миллиона долларов действует до конца сезона-2021/22.

Как сообщает обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн, заменить Холтби в «Ванкувере» может 36-летний экс-голкипер «Бостона» Ярослав Галак.

Canucks have to replace Holtby now. Hearing that pending UFA goalie Jaroslav Halak in among Vancouver's shortlist of targets@TSNHockey @TheAthletic — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) July 27, 2021

В минувшем сезоне Холтби провел 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,67 шайбы и отражая 88,9% бросков.