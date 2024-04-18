Голкипер Оттинджер совершил невероятный сэйв клюшкой в овертайме с «Сент-Луисом»

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«Даллас» по буллитам обыграл «Сент-Луис» и стал победителем Западной конференции нынешнего сезона — 2:1.

Голкипер хозяев Джейк Оттинджер в овертайме совершил невероятный сэйв клюшкой. Вратарь отразил бросок форварда «Сент-Луиса» Томаса Робертсона и помог команде одержать победу.