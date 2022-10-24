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Сегодня, 18:54

Нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски пропустит некоторое время из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Первый номер драфта-2022, нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает Sportsnet.

Он получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (5:2), где он смогу забросить свою первую шайбу в НХЛ. После он не появился в составе в матче с «Далласом» (2:5).

«Монераль» сообщает, что игроку потребуется дополнительное медобследование.

Всего первый номер драфта НХЛ-2022 набрал 1 (1+0) балл за результативность в пяти играх.

ХК Монреаль Канадиенс
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