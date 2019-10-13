Гол Шайфли принес «Виннипегу» победу над «Чикаго»

«Виннипег» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в овертайме забросил Марк Шайфли.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Виннипег» — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Саад — 1 (мен., Карпентер), 4:02 — 1:0. Сибрук — 1 (бол., Кубалик, Кит), 12:37 — 2:0. Элерс — 2 (бол., Пионк, Рословик), 27:05 — 2:1. Копп — 1 (Коннор, Элерс), 51:44 — 2:2. Шайфли — 2 (Уилер, Моррисси), 60:47 — 2:3.

Вратари: Ленер — Хеллебайк.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (13+6+10+0) — 33 (10+11+11+1).

Наши: — - Куликов (17.49/2/0).

13 октября. Чикаго. United Center.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика