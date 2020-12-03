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Гол Овечкина «Финиксу» признан лучшим в XXI веке по версии читателей Sportsnet

12:18
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Финикса» признан лучшим в XXI веке по версии читателей портала Sportsnet.

В финале опроса, проходившего в несколько этапов, вышли шайба Овечкина «Финиксу» в 2006 году и гол бывшего форварда «Коламбуса» Рика Нэша в ворота «Койотс» в 2008 году. Гол россиянина победил в итоговом голосовании, набрав 55,1 процента голосов читателей.

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