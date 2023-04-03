Гол Орлова в овертайме матча «Сент-Луис» — «Бостон» был отменен

Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов забросил шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

Он отличился на 3-й минуте. Однако взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора.