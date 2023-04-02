Панарин признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:2).
Россиянин сделал три результативные передачи.
Первой звездой стал защитник «Рейнджерс» К'Андре Миллер, который забросил одну шайбу и сделал один голевой пас.
Третья звезда встречи — защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, на его счету две результативные передачи.
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|44
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|75
|45
|30
|96
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|76
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|35
|96
|4
|Виннипег
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|42
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|87
|5
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|75
|38
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|84
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|Сент-Луис
|76
|35
|41
|76
|7
|Аризона
|77
|27
|50
|67
|8
|Чикаго
|76
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|52
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
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|О
|1
|Вегас
|76
|47
|29
|101
|2
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|99
|3
|Лос-Анджелес
|76
|44
|32
|98
|4
|Сиэтл
|75
|41
|34
|90
|5
|Калгари
|76
|35
|41
|85
|6
|Ванкувер
|75
|34
|41
|75
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|Сан-Хосе
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|2.04
|02:00
|
Филадельфия – Баффало
|3 : 6
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|5 : 0
|2.04
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|0 : 7
|2.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|0 : 3
|2.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|0 : 3
|2.04
|03:00
|
Чикаго – Нью-Джерси
|3 : 6
|2.04
|04:00
|
Колорадо – Даллас
|5 : 2
|2.04
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|6 : 0
|2.04
|05:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|1 : 3
|2.04
|05:00
|
Вегас – Миннесота
|4 : 1
|2.04
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|2 : 7
|2.04
|20:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|2 : 5
|2.04
|22:30
|
Сент-Луис – Бостон
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|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|146
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|120
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|76
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|50
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
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|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
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Антти Раанта
Каролина
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