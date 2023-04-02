Панарин признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:2).

Россиянин сделал три результативные передачи.

Первой звездой стал защитник «Рейнджерс» К'Андре Миллер, который забросил одну шайбу и сделал один голевой пас.

Третья звезда встречи — защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, на его счету две результативные передачи.