Гол Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Баффало»
05:46
«Монреаль» на выезде переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Для «Сэйбрз» это третье поражение кряду.
Российский нападающий «Канадиенс» Илья Ковальчук отметился голом. Он сравнял счет в начале второго периода.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Монреаль» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Айкел — 30 (бол., Далин, М. Юханссон), 7:11 — 1:0. Ковальчук — 8 (Сузуки, Армиа), 20:44 — 1:1. Галлахер — 16 (Татар, Дано), 23:05 — 1:2. Татар — 18 (п.в., Сузуки, Армиа), 58:13 — 1:3.
Вратари: Хаттон (57:52 — 58:13, 58:54 — 59:38) — Прайс.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 21 (11+3+7) — 30 (8+14+8).
Наши: — - Ковальчук (16.54/2/+1).
31 января. Баффало. KeyBank Center.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...