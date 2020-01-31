Гол Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Баффало»

«Монреаль» на выезде переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Для «Сэйбрз» это третье поражение кряду.

Российский нападающий «Канадиенс» Илья Ковальчук отметился голом. Он сравнял счет в начале второго периода.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Монреаль» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Айкел — 30 (бол., Далин, М. Юханссон), 7:11 — 1:0. Ковальчук — 8 (Сузуки, Армиа), 20:44 — 1:1. Галлахер — 16 (Татар, Дано), 23:05 — 1:2. Татар — 18 (п.в., Сузуки, Армиа), 58:13 — 1:3.

Вратари: Хаттон (57:52 — 58:13, 58:54 — 59:38) — Прайс.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 21 (11+3+7) — 30 (8+14+8).

Наши: — - Ковальчук (16.54/2/+1).

31 января. Баффало. KeyBank Center.