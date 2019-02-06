Гол Ковальчука помог "Лос-Анджелесу" обыграть "Нью-Джерси"

"Лос-Анджелес" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ​ (5:1). Кингз", идущий на последнем месте в Западной конференции, одержал вторую победу кряду.

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Лос-Анджелес" - 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)

Голы: Кемпе - 8 (Хагелин), 6:21 - 0:1. Заха - 9 (Братт, Стэффорд), 23:31 - 1:1. Тоффоли - 10 (бол., Копитар, Даути), 40:32 - 1:2. Тоффоли - 11 (Амадио, Лейпсик), 41:07 - 1:3. Фанеф - 1 (Копитар), 41:52 - 1:4. Ковальчук - 11 (Копитар), 57:36 - 1:5.

Вратари: Кинкейд - Кэмпбелл.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 30 (8+12+10) - 25 (10+7+8).

Наши: Яковлев (14.25/1/0) - Ковальчук (13.59/1/+2).

6 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.