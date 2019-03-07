Гол Энгелланда принес "Вегасу" победу над "Калгари"

"Вегас" обыграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1.
В составе победителей отличились Ши Теодор и Дерик Энгелланд. За "Флэймз" шайбу забросил Трэвис Хэмоник.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас Голден Найтс" - "Калгари Флэймз" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Теодор - 11 (бол., Стоун, Карлссон), 8:34 - 1:0. Хэмоник - 7 (Монахэн, Ткачак), 31:54 - 1:1. Энгелланд - 2 (Смит, Карлссон), 49:30 - 2:1.
Вратари: Флери - Риттих (57:26).
Штраф: 10 - 12.
Броски: 38 (9+14+15) - 34 (14+9+11).
Наши: - - -.
7 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.
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