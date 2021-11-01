Лучший бомбардир «Сиэтла» Макканн и помощник тренера вошли в ковид-протокол перед матчем с «Рейнджерс»

Форвард «Сиэтла» Джарред Макканн и помощник тренера Пол Макфарланд вошли в ковид-протокол перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», сообщает Twitter клуба.

Таким образом, они пропустят встречу с «Рейнджерс», которая пройдет сегодня, 1 ноября и начнется в 4:00 мск.

В текущем сезоне Макканн провел 8 матчей в НХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков. 25-летний канадец является лучшим бомбардиром клуба в сезоне.