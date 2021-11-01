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Лучший бомбардир «Сиэтла» Макканн и помощник тренера вошли в ковид-протокол перед матчем с «Рейнджерс»

03:06
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Форвард «Сиэтла» Джарред Макканн и помощник тренера Пол Макфарланд вошли в ковид-протокол перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», сообщает Twitter клуба.

Таким образом, они пропустят встречу с «Рейнджерс», которая пройдет сегодня, 1 ноября и начнется в 4:00 мск.

В текущем сезоне Макканн провел 8 матчей в НХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков. 25-летний канадец является лучшим бомбардиром клуба в сезоне.

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Сергей Разин все материалы автора
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