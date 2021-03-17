Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт похвалил российского вратаря Самсонова

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт 17 марта после победы над «Айлендерс» (3:1) в интервью официальному сайту НХЛ прокомментировал игру российского вратаря Ильи Самсонова.

«Он провел отличный матч в Филадельфии, где смотрелся просто замечательно. Сегодня Самсонов лучше всего сыграл в первом периоде. Мы были выключены из игры, а он играл в боевом режиме. Если бы не он, то после 20 минут все было бы кончено», — признался Лавиолетт.

В матче с «Айлендерс» Самсонов отразил 21 бросок по своим воротам.