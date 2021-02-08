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Главный тренер «Вашингтона» Лавилолетт назвал причины поражения от «Филадельфии»

07:20
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Главный тренер «Вашиингтона» Питер Лавиолетт в интервью официальному сайту НХЛ подвел итоги матча регулярного чемпионата против «Филадельфии» (4:7).

«Да, мы поздновато входим в игру, а «Филадельфия» начинала быстро. Мы поначалу даем слишком много свободы сопернику, и в нашей команде уже об этом было собрание в начале сезона. Нам нужно не терять концентрацию и мобильно проводить все 20 минут периода. Шесть-семь пропущенных голов за матч, пусть даже если шайбы влетают в пустые ворота — это слишком много», — заявил Лавиолетт.

«Вашингтон» с 15 очками занимает третье место в Восточном дивизионе. У «Филадельфии» 18 очков и вторая позиция.

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