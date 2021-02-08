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Матч «Вашингтон» — «Филадельфия» мог не состояться из-за коронавирусных ограничений

08:29
Александр Овечкин в матче против «Филадельфии». Фото nhl.com
Александр Овечкин в матче против «Филадельфии». Фото nhl.com
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Встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Филадельфией», которая состоялась в воскресенье, 7 февраля, могла быть отменена, сообщает официальный сайт лиги.

Накануне игры «Флайерс» внесли в карантинный протокол защитника Трэвиса Санхейма, из-за чего в срочном порядке остальным хоккеистам пришлось сдавать тесты на коронавирус. По результатам тестирования положительных результатов не было зафиксировано, и лига приняла решение провести встречу.

Игра завершилась победой «Филадельфии» (7:4). Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин набрал четыре (2+2) очка.

«Вашингтон» с 15 очками занимает третье место в Восточном дивизионе. У «Филадельфии» 18 очков и вторая позиция.

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