Матч «Вашингтон» — «Филадельфия» мог не состояться из-за коронавирусных ограничений
08:29
Встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Филадельфией», которая состоялась в воскресенье, 7 февраля, могла быть отменена, сообщает официальный сайт лиги.
Накануне игры «Флайерс» внесли в карантинный протокол защитника Трэвиса Санхейма, из-за чего в срочном порядке остальным хоккеистам пришлось сдавать тесты на коронавирус. По результатам тестирования положительных результатов не было зафиксировано, и лига приняла решение провести встречу.
Игра завершилась победой «Филадельфии» (7:4). Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин набрал четыре (2+2) очка.
«Вашингтон» с 15 очками занимает третье место в Восточном дивизионе. У «Филадельфии» 18 очков и вторая позиция.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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