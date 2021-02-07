«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» со счетом 4:7, Овечкин набрал 4 очка

«Вашингтон» уступил «Филадельфии» (4:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев дубль сделал российский форвард Александр Овечкин. Еще два очка он набрал за результативные передачи.

«Вашингтон» с 15 очками занимает третье место в Восточном дивизионе. У «Филадельфии» 18 очков и вторая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 4:7 (2:1, 2:3, 0:3)

Голы: Овечкин — 4 (бол., Уилсон, Эллер), 11:11 — 1:0. Уилсон — 5 (Бэкстрем, Овечкин), 16:36 — 2:0. Лотон — 2 (Густафссон, Фэраби), 18:33 — 2:1. Лотон — 3 (Фэраби, ван Римсдайк), 22:29 — 2:2. Овечкин — 5 (Бэкстрем, Уилсон), 24:08 — 3:2. Хегг — 1 (Обе-Кубель, Кутюрье), 27:50 — 3:3. ван Римсдайк — 7, 36:36 — 3:4. Бэкстрем — 6 (Овечкин, Уилсон), 39:03 — 4:4. Кутюрье — 1 (Раффль, Браун), 40:31 — 4:5. Лотон — 4 (Фэраби), 57:51 — 4:6. Кутюрье — 2 (п.в.), 58:38 — 4:7.

Вратари: Ванечек (Андерсон, 36:36, 57:59 — 58:38) — Харт.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 37 (15+15+7) — 23 (8+6+9).

Наши: Овечкин (20.02/4/-1), Орлов (17.04/3/-1) — Проворов (24.13/1/+3).

7 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.