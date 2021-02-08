«Даллас» без отстраненного Худобина уступил «Чикаго»

«Чикаго» в овертайме обыграл «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ — 2:1.

Обе шайбы в составе победителей забросил Алекс Дебринкэт, на счету Патрика Кейна две голевых передачи.

В составе «Старз» вышел российский форвард Денис Гурьянов. Александр Радулов пропускал игру из-за травмы, а вратарь Антон Худобин был отстранен от матча из-за пропуска тренировки. За «Чикаго» сыграл Никита Задоров, который в начале второго периода продрался с капитаном соперников Джейми Бенном.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Чикаго» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Дебринкэт — 5 (бол., Стром, Кейн), 32:29 — 0:1. Робертсон — 1 (Хейсканен, Факса), 49:31 — 1:1. Дебринкэт — 6 (Кейн, Задоров), 62:56 — 1:2.

Вратари: Эттингер — Суббан.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 31 (9+13+7+2) — 35 (11+10+11+3).

Наши: Гурьянов (17.49/5/0) — Задоров (16.53/0/0).

7 февраля. Даллас. American Airlines Center.