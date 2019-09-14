Главный тренер «Вашингтона»: «Это момент, который определит карьеру Кузнецова»

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден отреагировал на решение НХЛ дисквалифицировать нападающего Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата.

— Мы с ним общались несколько раз. Это момент, который определит его карьеру, его дальнейшую жизнь, — приводит слова тренера The Washington Post. — Думаю, он сейчас просто рад, что все это осталось позади, что лига вынесла свое решение.

Я всегда стараюсь поддерживать своих игроков. Но мне также важно видеть, что человек понимает свою ошибку и признает ее. Мне было важно увидеть его реакцию.

Конечно, Кузнецов переживает тяжелый момент в жизни. Но также это отличная возможность встать на правильный путь. Надеюсь, он станет образцом поведения.

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