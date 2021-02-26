Главный тренер «Рейнджерс» рассказал об отсутствии Панарина

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн 26 февраля в интервью официальному сайту НХЛ рассказал об игре команды без нападающего Артемия Панарина.

«Конечно, нам приходится нелегко. Играть без хоккеистов уровня Панарина тяжело, его не может полноценно заменить кто-то один. Нам сейчас нужно немного напрячься и выжать из себя максимум,» — заявил Куинн.

22 февраля стало известно, что хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин взял отпуск в клубе после обвинений в избиении девушки в 2011 году.

Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011-м.