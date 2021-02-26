Главный тренер «Рейнджерс» рассказал об отсутствии Панарина
12:24
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн 26 февраля в интервью официальному сайту НХЛ рассказал об игре команды без нападающего Артемия Панарина.
«Конечно, нам приходится нелегко. Играть без хоккеистов уровня Панарина тяжело, его не может полноценно заменить кто-то один. Нам сейчас нужно немного напрячься и выжать из себя максимум,» — заявил Куинн.
22 февраля стало известно, что хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин взял отпуск в клубе после обвинений в избиении девушки в 2011 году.
Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011-м.
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