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Ганье, Суббан и Уилер — три звезды дня в НХЛ

13:00
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НХЛ на официальном сайте 26 февраля объявила список лучших игроков дня в регулярном чемпионате.

Третьей звездой дня признан форвард «Виннипега» Блэйк Уилер, набравший три (1+2) очка во встрече с «Монреалем» (6:3).

Второй звездой дня назван вратарь «Чикаго» Малкольм Суббан, отразивший 26 бросков во встрече с «Коламбусом» (2:0).

Главной звездой дня лига назвала нападающего «Детройта» Сэма Ганье, оформившего хет-трик в ворота «Нэшвилла» (5:2).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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