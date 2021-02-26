Ганье, Суббан и Уилер — три звезды дня в НХЛ
13:00
НХЛ на официальном сайте 26 февраля объявила список лучших игроков дня в регулярном чемпионате.
Третьей звездой дня признан форвард «Виннипега» Блэйк Уилер, набравший три (1+2) очка во встрече с «Монреалем» (6:3).
Второй звездой дня назван вратарь «Чикаго» Малкольм Суббан, отразивший 26 бросков во встрече с «Коламбусом» (2:0).
Главной звездой дня лига назвала нападающего «Детройта» Сэма Ганье, оформившего хет-трик в ворота «Нэшвилла» (5:2).
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