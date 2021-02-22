Главный тренер «Рейнджерс» поддержал Панарина

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал слова бывшего главного «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил форварда Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Он тот, о ком мы очень заботимся. Это выходит далеко за рамки хоккея. Мы здесь, чтобы поддержать его», — приводит слова Куинна в Twitter обозреватель издания Lohud Винс Меркольяно.

В интервью «Комсомольской правде» Назаров сообщил, что Панарин, выступая в КХЛ за «Витязь», в декабре 2011 года несколько раз ударил гражданку Латвии и потом «решил» вопрос, чтобы избежать наказания. Позже «Рейнджерс» объявили, что Панарин опровергает все подобные обвинения.