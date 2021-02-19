Главный тренер «Рейнджерс» оценил игру Панарина после возвращения
08:22
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:2 Б) прокомментировал игру Артемия Панарина.
Россиянин стал автором победного буллита. Он провел на льду 22 минуты и 7 секунд, за которые отдал голевую передачу и заработал показатель полезности «-1».
«Ему набрали сегодня, и он понял всю серьезность ситуации, в которой мы оказались, — цитирует Куинна сайт НХЛ. — Нам очень нужны были эти два очка, и он смог показать себя в такое важное время».
?Напомним, 29-летний форвард пропустил предыдущие два встречи из-за травмы нижней части.
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