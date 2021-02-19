Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:2 Б).

Россиянин стал автором победного буллита. Он провел на льду 22 минуты и 7 секунд, за которые отдал голевую передачу и заработал показатель полезности «-1».

«Пропустил пару матчей, восстановился, все хорошо, — отметил Панарин в эфире клубного телевидения. — Важно было почувствовать игру, я отдал голевую передачу, но в принципе своей игрой все равно не доволен. Так что буду стараться быть лучше. После проигранных матчей подряд у команды не было большой уверенности, и сегодня команду задело, когда мы пропустили в концовке. Хорошо, что не опустили руки, было много моментов в овертайме, в большинстве не забили. Здорово, что выиграли, думаю, дальше будем себя лучше чувствовать после пропущенных голов».

Напомним, 29-летний форвард пропустил предыдущие два встречи из-за травмы нижней части.